В Алматы эвакуируют пассажиров метрополитена, передает Tengrinews.kz. Согласно информации, остановлены подвижные составы, людей выводят из подземки.

«Метро на Райымбека-Фурманова, минут 5-7 назад эвакуация началась, всех людей вывели из метро. Перед входом в метро полицейские ленту натянули. На месте скорая, полиция, персонал метро», - сообщили очевидцы.

Как сообщили в администрации метрополитена Алматы, поступил анонимный звонок о якобы заложенном взрывном устройстве.

«Анонимный звонок поступил около семи вечера в УВД, о том, что якобы в метро заложена бомба. Проводятся проверочные мероприятия, идет эвакуация людей со всех станций», - сообщила пресс-секретать Ажар Хабиева.

«Проводятся первоочередные проверочные мероприятия. Просим граждан не паниковать, сохранять спокойствие», - сообщили в ДВД Алматы.