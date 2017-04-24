Подписаться на уведомления
 

В Алматы эвакуировали пассажиров со всех станций метро фото

 

В Алматы эвакуируют пассажиров метрополитена, передает Tengrinews.kz. Согласно информации, остановлены подвижные составы, людей выводят из подземки.

«Метро на Райымбека-Фурманова, минут 5-7 назад эвакуация началась, всех людей вывели из метро. Перед входом в метро полицейские ленту натянули. На месте скорая, полиция, персонал метро», - сообщили очевидцы.

Как сообщили в администрации метрополитена Алматы, поступил анонимный звонок о якобы заложенном взрывном устройстве.

«Анонимный звонок поступил около семи вечера в УВД, о том, что якобы в метро заложена бомба. Проводятся проверочные мероприятия, идет эвакуация людей со всех станций», - сообщила пресс-секретать Ажар Хабиева.

«Проводятся первоочередные проверочные мероприятия. Просим граждан не паниковать, сохранять спокойствие», - сообщили в ДВД Алматы.

 

2661 просмотров


Старости
Зулейха Исмайлова избрана лидером популярной политической партии Эстонии
Зулейха Исмайлова избрана лидером популярной политической партии Эстонии
Наша погода
Сегодня 19° / 9°
25 Апр 16° / 8°
26 Апр 14° / 6°
27 Апр 17° / 9°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.8484 AZN
1 RUB   =   0.0304 AZN

Новостная лента

Трамп не сказал "геноцид армян"
Путин заинтересовался рыбалкой у берегов Каспия
В Каире суд приговорил к смертной казни 20 человек
Ильхам Алиев выделил деньги ветеранам Второй мировой
Олланд выступил против Ле Пен
Макрон согласился принять участие в дебатах с Ле Пен
Замглавы Товуза сняли с должности за порванный флаг
Трамп об аресте Ассанжа
В Агстафе насмерть сбит 11-летний ребенок
Актер из сериала «Интерны» погиб в Москве
В Алматы эвакуировали пассажиров со всех станций метро фото
Мэр Кишинева стал «Бездельником и вредителем года»
Азербайджанские дипмиссии предотвратили армянскую провокацию
Ашхабад зачистили от бомжей, проституток и наркоманов
В Азербайджане ужесточено наказание за проституцию и азартные игры
SOCAR эвакуирует нефтяников На Каспии ожидается шторм
Центробанк сохранил курс маната
Парижская соборная мечеть призвала мусульман голосовать за Макрона
Взрыв у американской базы в Афганистане
Взрыв в дагестанской школе: есть погибший и раненые обновлено 17:14
Министр обороны Ирана едет в Москву
Турецкий фондовый индекс вырос до рекорда
Натик Алиев едет в США По поручению Ильхама Алиева
Саудовский министр едет в Баку
Депутат Али Масимли: «Банки превратились в пункты обмена валюты»
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться