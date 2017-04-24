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Макрон согласился принять участие в дебатах с Ле Пен

 

Кандидат в президенты Франции, экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон согласился принять участие в теледебатах со своим оппонентом — лидером партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен в преддверии второго тура выборов главы государства, передает в понедельник Agence France-Presse со ссылкой на окружение кандидата.

«Мы будем лицом к лицу с противником, который был определен с самого начала кампании», — сказал агентству источник в окружении Макрона. Он отметил, что в феврале штаб экс-министра направлял предложение о дебатах Ле Пен, однако тогда она его отвергла.

Ранее в понедельник глава штаба лидера Нацфронта Давид Рашлин заявил, что дебаты между двумя кандидатами «должны состояться». «И там мы очень ясно сможем увидеть два варианта общества, которые предлагаются кандидатами», — отметил он.

В середине апреля телеканалы TF1 и France2 заявляли, что дебаты между двумя турами состоятся в среду, 3 мая, за четыре дня до второго тура голосования.

В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента страны. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов.

По данным МВД, по итогам первого тура Макрон набрал 23,75% голосов, Марин Ле Пен — 21,53%. Кандидат от партии «Республиканцы», экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 19,91% голосов. Лидер движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон набрал 19,64%.

Узнать имя нового президента французы смогут после 7 мая, когда пройдет второй тур выборов главы государства.

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