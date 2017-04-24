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Олланд выступил против Ле Пен

 

Президент Франции Франсуа Олланд поддержал кандидатуру Эммануэля Макрона на президентских выборах, сообщает Reuters.

По словам президента, он будет голосовать за экс-министра экономики Макрона, поскольку он является лучшей кандидатурой, которая сможет объединить народ Франции.

Олланд также назвал риском для Франции тот факт, что лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен вышла во второй тур президентских выборов.

«Присутствие ультраправого кандидата во втором туре выборов президента — это риск для страны», — сказал Олланд.

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