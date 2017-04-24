Ильхам Алиев выделил деньги ветеранам Второй мировой

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выплате единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны, их вдовам, а также лицам, получившим ордена и медали за самоотверженный труд в тылу, сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно распоряжению, участникам Второй мировой войны будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 1000 манатов; вдовам погибших на войне или в более позднее время, лицам, получившим ордена и медали за самоотверженный труд в тылу, работникам специальных соединений, выполнявших в годы Второй мировой войны боевые задания в тылу и в оперативных зонах военного флота, лицам, получившим ордена и медали за защиту Ленинграда во время блокады, – 500 манатов.

С этой целью из Резервного фонда президента выделено 7,2 млн манатов.