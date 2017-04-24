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В Каире суд приговорил к смертной казни 20 человек

 

Уголовный суд в Каире в понедельник приговорил к смертной казни 20 сторонников экс-президента страны Мухаммеда Мурси за убийство полицейских в 2013 году, об этом сообщает новостной портал издания "Аль-Ахрам".

Постановление суда, как и все решения о смертной казни в Египте, направлено на рассмотрение верховного муфтия страны.

Рассмотренное в суде дело относится к событиям августа 2013 года. Тогда после жесткого разгона в Каире силовиками протестных акций исламистов, требующих возврата свергнутого президента Мухаммеда Мурси во власть, радикалы напали на полицейский участок в пригороде столицы Кердасе. В результате погибли 11 полицейских.

Всего по этому делу проходят 183 человека. В 2014 году Уголовный суд Каира уже выносил в отношении них смертные приговоры, однако они были обжалованы в вышестоящей инстанции. Решение суда по остальным обвиняемым намечено на 2 июля.

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