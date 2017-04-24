США подготовили новые санкции против Сирии

Администрация США подготовила новый пакет ограничительных мер против Сирии и поддерживающих ее стран. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на высокопоставленные анонимные источники.

По их данным, новые ограничения являются частью усилий, направленных на прекращение финансирования режима Башара Асада и его правительства на фоне продолжающейся гражданской войны в Сирии.

25 марта США ввели санкции в отношении восьми российских организаций, обвинив их в передаче чувствительных технологий и продаже оружия Ирану, Сирии и КНДР.