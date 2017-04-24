Фийон отказался от борьбы на парламентских выборах

Выбывший из президентской гонки кандидат от оппозиционной французской партии "Республиканцы", экс-премьер Франции Франсуа Фийон отказался от "права вести борьбу на парламентских выборах", передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Эта борьба теперь в ваших руках. У меня больше нет права вести ее с вами", - заявил Фийон, выступая перед лидерами оппозиционной партии "Республиканцы".

Он добавил, что хочет "вновь стать борцом сердца", который "будет по-другому относиться к своей жизни и перевязывать раны своей семьи".

В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента страны. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов.