Мусульман призвали голосовать за Макрона

Соборная мечеть в Париже призвала мусульман во Франции голосовать за экс-министра экономики Эммануэля Макрона.

В коммюнике содержится призыв ко всем мусульманам Франции выполнить их долг и проголосовать за Макрона, который «олицетворяет путь надежды и доверия».

«Перед вторым туром, который обещает быть решающим для судьбы Франции и ее религиозных меньшинств, очевидно, что все французы должны сохранять единство и держаться вместе перед лицом реальной угрозы, воплощенной в ксенофобных идеях, которые опасны для нашей национальной сплоченности», — говорится в коммюнике имама Соборной мечети в Париже Далиля Бубакера.