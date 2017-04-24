Президент Молдавии заявил о присоединении Приднестровья

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что реинтеграция Приднестровья может произойти в 2019-2020 годах. Об этом он сказал в эфире телеканала RTR-Moldova, передает портал Newsmaker.md.

«В Приднестровье находятся около 350 тысяч наших граждан. Я уверен, что мы можем на определенном этапе интегрировать их в страну, это может быть уже в 2019-2020 году. Но для этого в 2018 году им нужно дать возможность участвовать в политической жизни», — заявил Додон.

Он добавил, что решению приднестровского конфликта поможет смешанная избирательная система. «Если будет внедрена система, которую мы предлагаем, Приднестровье получит пять-шесть депутатских мандатов. У них будет своя фракция в парламенте. Только так мы сможем объединить страну», — считает глава государства.