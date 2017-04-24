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Самед Сеидов: «После инцидента с Аграмунтом доверие к ПАСЕ подорвано» Эксклюзив

Автор: Отдел информации 

Глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов прокомментировал haqqin.az ситуацию, сложившуюся в связи с самовольной поездкой председателя этой организации Педро Аграмунта в Сирию.

По его словам, поступок Аграмунта имеет экстраординарные последствия для ПАСЕ. Ничего подобного не случалось в организации со дня ее создания в 1949 году.

Напомним, что Аграмунт вместе с депутатами Госдумы и некоторыми другими представителями ПАСЕ посетил в конце марта Сирию. В ходе визита у них состоялась встреча с президентом САР Башаром Асадом. Кроме того, делегация посетила базу российской группировки ВКС в Хмеймиме, где познакомилась с деятельностью Центра по примирению враждующих сторон.

Как считают европейские парламентарии, Аграмунт совершил ошибку, не проинформировав о своих намерениях соответствующие структуры ПАСЕ, что является грубым нарушением принципов организации.

Вместе с тем Самед Сеидов не усмотрел в действиях председателя ПАСЕ столь уж значительный проступок.

«В ПАСЕ не существует процедуры импичмента, к тому же Аграмунт трижды извинился за свои действия. Однако вопреки всему некоторые депутаты продолжали настаивать на его отставке. Было решено рассмотреть этот вопрос на следующем заседании, и я затрудняюсь прогнозировать, чем оно может закончиться. Пока ясно одно: ПАСЕ уже не может в полной мере защищать кого-либо, а доверие к ней значительно подорвано», - сказал С.Сеидов.

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