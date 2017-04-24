Маоисты убили 24 полицейских

В индийском штате Чхаттисгарх повстанцы-маоисты убили 24 сотрудников полиции. Как сообщает «Лента.ру», стражи порядка несли службу по охране рабочих, которые строят дорогу в округе Сукма.
По некоторым данным, численность нападавших доходила до 300 боевиков.
Предыдущая подобная атака произошла в том же регионе 11 марта. Тогда жертвами нападения стали 12 полицейских.
Вооруженные маоистские группировки — наксалиты — действуют на территории Индии с 60-х годов прошлого века. Своей целью повстанцы видят создание на территории страны самоуправляемых «свободных зон».