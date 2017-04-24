В Товузе раскрыли загадочное убийство чиновника

Раскрыто убийство, совершенное в Товузском районе. Как передает Report, задержан убийца руководителя товузского районного филиала Государственной коммерческой страховой компании «Азерсыгорта» («Azərsığorta») Раи Насраддин гызы Байрамовой, 1956 г.р.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Товузской районной прокуратуры удалось установить, что убийство было совершено Видади Бахман оглу Велиевым 1964 г.р. В его отношении возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК.
Расследование по факту продолжается Товузской районной прокуратурой.