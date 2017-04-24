Трамп анонсировал новые санкции против КНДР

Совет безопасности ООН должен быть готов к введению новых санкций против КНДР, заявил президент США Дональд Трамп.

Как сообщает Reuters, Трамп отметил, что Совбез не смог «надлежащим образом» отреагировать на инцидент с химоружием в Сирии.

«Статус-кво в Северной Корее также неприемлем, и Совет должен быть готов ввести дополнительные и более серьезные санкции против КНДР из-за ядерных и ракетных испытаний», — заявил американский лидер.

По его словам, КНДР — это «реальная проблема вне зависимости от того, хотят ли о ней говорить или нет», и она «должна быть решена».