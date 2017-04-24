Подписаться на уведомления
 

Греция продала свой крупнейший порт

 

Власти Греции подвели итоги тендера по приватизации 67-процентного пакета акций порта Салоники. Владельцем станет консорциум из трех компаний, согласившийся заплатить за актив около 232 миллионов евро, передает РИА Новости.

В консорциум входят компании Deutsche Invest Equity Partners GmbH, Belterra Investments LTD и Terminal Link SAS. Помимо ценных бумаг, они получат право на концессионное управление портом до 2051 года.

В греческом Фонде по использованию госимущества агентству заявили, что общая стоимость договора составляет 1,1 миллиарда евро. В нее входят, помимо обязательных выплат в 231,9 миллиона евро, 180 миллионов инвестиций в следующие семь лет и ожидаемый доход для греческого государства от концессионного соглашения в размере 3,5 процента от оборота порта. Кроме того, фонд ожидает прибыль от дивидендов, которые будут начисляться на оставшиеся в собственности государства 7,2 процента акций порта Салоники.

1340 просмотров


Старости
Зулейха Исмайлова избрана лидером популярной политической партии Эстонии
Зулейха Исмайлова избрана лидером популярной политической партии Эстонии
Наша погода
Сегодня 19° / 9°
25 Апр 16° / 8°
26 Апр 14° / 6°
27 Апр 17° / 9°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.8484 AZN
1 RUB   =   0.0304 AZN

Новостная лента

У Госдепа появился новый пресс-секретарь
Жириновский хочет выпить за Марин Ле Пен
Загадочная гибель азербайджанского курсанта в Украине
Трамп позвонил на МКС
Поезд застрял в тоннеле бакинского метро
Греция продала свой крупнейший порт
Трамп анонсировал новые санкции против КНДР
Налбандян о необходимости встречи с Мамедъяровым
В Товузе раскрыли загадочное убийство чиновника
Маоисты убили 24 полицейских
Самед Сеидов: «После инцидента с Аграмунтом доверие к ПАСЕ подорвано» Эксклюзив
Сторонников Мурси приговорили к смертной казни
Президент Молдавии заявил о присоединении Приднестровья
Мусульман призвали голосовать за Макрона
Фийон отказался от борьбы на парламентских выборах
США подготовили новые санкции против Сирии
Клан Ротшильдов восстановит город царя Ирода
Трамп не сказал "геноцид армян"
Путин заинтересовался рыбалкой у берегов Каспия
В Каире суд приговорил к смертной казни 20 человек
Ильхам Алиев выделил деньги ветеранам Второй мировой
Олланд выступил против Ле Пен
Макрон согласился принять участие в дебатах с Ле Пен
Замглавы Товуза сняли с должности за порванный флаг
Трамп об аресте Ассанжа
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться