Греция продала свой крупнейший порт

Власти Греции подвели итоги тендера по приватизации 67-процентного пакета акций порта Салоники. Владельцем станет консорциум из трех компаний, согласившийся заплатить за актив около 232 миллионов евро, передает РИА Новости.

В консорциум входят компании Deutsche Invest Equity Partners GmbH, Belterra Investments LTD и Terminal Link SAS. Помимо ценных бумаг, они получат право на концессионное управление портом до 2051 года.

В греческом Фонде по использованию госимущества агентству заявили, что общая стоимость договора составляет 1,1 миллиарда евро. В нее входят, помимо обязательных выплат в 231,9 миллиона евро, 180 миллионов инвестиций в следующие семь лет и ожидаемый доход для греческого государства от концессионного соглашения в размере 3,5 процента от оборота порта. Кроме того, фонд ожидает прибыль от дивидендов, которые будут начисляться на оставшиеся в собственности государства 7,2 процента акций порта Салоники.