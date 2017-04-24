Поезд застрял в тоннеле бакинского метро

Сегодня вечером в Бакинском метрополитене в движении поезда, следовавшего по маршруту "Дарнагюль" - "Ази Асланов", возникла техническая проблема.

Как передает АПА, в связи с техническим сбоем поезд простоял в тоннеле между станциями «Иншаатчылар» - «Елмляр Академиясы» около 9 минут.

Как сообщил глава пресс-службы Бакинского метрополитена Насими Пашаев, по этой причине в движении следующих за ним поездов произошли задержки. По его словам, в настоящий момент проблема устранена. В связи с инцидентом в графике движения поездов наблюдаются задержки. После стабилизации ситуации движение поездов будет осуществляться в соответствии с графиком.