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Трамп позвонил на МКС

 

Президент США Дональд Трамп позвонил на Международную космическую станцию. Политик поздравил первую женщину-командира МКС Пегги Уитсон с рекордом по длительности пребывания в космосе среди американских астронавтов. Как сообщает Associated Press, Уитсон побила предыдущий рекорд своего коллеги Джеффри Уильямса. Он провел в космосе 534 дня 2 часа 48 минут.

Трамп отметил, что он восхищается американскими астронавтами, а Уитсон назвала большой честью для себя установить новый рекорд.

Кроме того, лидер США сообщил, что он «только что подписал законопроект, подтверждающий цель NASA отправить американского астронавта на Марс». По его словам, такой полет состоится «скорее, чем нам сейчас представляется». На вопрос президента, готовы ли его собеседники к такому полету, Уитсон ответила утвердительно: «Мы абсолютно готовы лететь на Марс. Это будет фантастическое путешествие».

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