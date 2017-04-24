Загадочная гибель азербайджанского курсанта в Украине

Курсант Кировоградской летной академии Национального авиационного университета из Азербайджана умер в общежитии при неизвестных обстоятельствах в городе Кропивницким, сообщают украинские СМИ.

Согласно информации, парень пришел в общежитие поздно ночью. Зашел к знакомым, с комнаты которых якобы слышали разговор на повышенных тонах. По словам свидетелей, в ходе ссоры курсант взял нож и ударил себя в область сердца.

Тело молодого человека под утро нашли в коридоре. Пока нет информации о том, был ли он под влиянием алкоголя.

«Говорить о самоубийстве или о других вещах мы сейчас еще не можем. Рассматривается и эта версия, но ведется следствие, к завершению которого никаких выводов делать нельзя. Сейчас ситуацию разбирают соответствующие органы», - сообщили в академии.

Также в пресс-службе добавили, что курсант не проживал в общежитии. Парень — гражданин Азербайджана, учился в учебном заведении на пилота.