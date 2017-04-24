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У Госдепа появился новый пресс-секретарь

 

Новым пресс-секретарем госдепартамента США назначена бывшая журналистка телеканала Fox News Хизер Ноерт, передает в понедельник РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Госдепартамент рад приветствовать Хизер Ноерт в качестве нового официального представителя", - говорится в сообщении.

Там указывается, что "Ноерт пришла в госдепартамент после более чем 15 лет освещения международных и внутренних новостей в качестве телеведущей и корреспондента". В частности, она освещала события, связанные с терактами 11 сентября 2001 года, войной в Ираке, ситуацией в суданском Дарфуре.

Как подчеркивается, до прихода в госдепартамент она работала на телеканале Fox News, где была ведущей популярных утренних новостных программ, а также вела программы как на самом телеканале, так и на связанных с ним новостных платформах, включая радио и интернет.

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