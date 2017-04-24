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Эрдоган выразил соболезнования армянам

 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования армянам, но не признал «геноцид армян». В понедельник он направил послание местоблюстителю Константинопольского патриархата Армянской Апостольской церкви архиепископу Араму Атешяну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Эрдогана — Ибрагима Калына.

"Мы всегда воспринимали события 1915 года с точки зрения общей боли и исторической справедливости", — заявил Калын.

Он сообщил, что текст послания Эрдогана был зачитан Атешяном прихожанам.

В тексте говорится, что "турки и армяне – два народа, издревле населяющие регион, тысячелетиями жили бок о бок, имели общую культуру и историю".

"Армянский народ в период Османского государства и Турецкой Республики внес большой вклад в развитие страны. Армяне сегодня, как и вчера, являются равноправными и свободными гражданами этой страны, играя важную роль в социальной, политической и экономической жизни Турции", — говорится в послании Эрдогана.

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