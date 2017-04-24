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Саудовская Аравия займется защитой прав женщин

 

ООН избрала Саудовскую Аравию в комиссию по правам женщин. Как сообщает The Independent, представитель королевства будет среди своих коллег из 45 государств заниматься «продвижением прав женщин, фиксацией объективных фактов об их жизни по всему миру и определением глобальных стандартов равноправия полов и расширения женских возможностей».

В марте в королевстве начал работу совет по правам женщин. При этом на церемонии, посвященной началу работы объединения, самих женщин не было — они контактировали с мужчинами с помощью видеосвязи. 

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