МИД России снова наехал на Haqqin.az

МИД России в очередной раз в резкой форме отреагировал на статью haqqin.az, обвинив издание в «пропагандисткой шумихе» вокруг дела гражданина России Дильгама Аскерова, находящегося в заложниках у сепаратистов Нагорного Карабаха.

Речь идет о статье «Ведь за Аскерова президент И.Алиев просил Россию», в которой высказывалась озабоченность попытками МИД России оказать влияние на судебное разбирательство по делу блогера Александра Лапшина. Статья была своеобразным ответом очередному заявлению официального представителя МИД России Марии Захаровой по делу Лапшина.

В статье также выражалось сожаление тем, что МИД России не проявляет такую же заботу о судьбе другого гражданина России, азербайджанца Дильгама Аскерова, задержанного сепаратистами при посещении Нагорного Карабаха и осужденного на многолетний срок.

Сегодня на сайте МИД России был опубликован ответ заместителя директора Департамента информации и печати МИД России А.А.Кожина по поводу дела Дильгама Аскерова.

«Тронуты неослабным вниманием азербайджанских СМИ к нашей работе по защите российских граждан. Позвольте заверить, что МИД России последовательно отстаивает законные интересы всех россиян, независимо от их национальности. Как известно, зона нагорно-карабахского конфликта относится к числу тех мест, от посещения которых российским гражданам рекомендовано воздерживаться. Данная рекомендация, в частности, размещена на консульском портале нашего Министерства. При этом мы принципиально против криминализации в качестве уголовного преступления мирных посещений тех или иных территорий журналистами или частными гражданами», - говорится в заявлении представителя МИД России.

В тексте говорится, что Дильгам Аскеров (как позже А.Лапшин) пренебрег вышеупомянутой рекомендацией МИД России.

«Поскольку российские власти перемещения своих граждан после их выезда за рубеж не могут контролировать, то в этой истории для нас есть «белые пятна». Так, нам не известно наверняка, знали ли в Баку о намерении этого российского гражданина посетить зону конфликта. Но факт тот, что после задержания Д.Аскерова в Нагорном Карабахе копию его общегражданского российского паспорта мы получили именно от азербайджанских властей. Точно так же не могу с уверенностью утверждать, что Д.Аскерова поощряли нарушить рекомендацию МИД России. Но ведь как-то же он перешел тщательно охраняемую «линию соприкосновения»?» - сказал он.

В конце заявления представитель МИД России открыто обвинил информационно-аналитический портал haqqin.az в «пропагандисткой шумихе» вокруг дела Дильгама Аскерова.

«Если азербайджанские СМИ, включая небезызвестный официозный интернет-портал «Хаккын», искренне озабочены судьбой Д.Аскерова, то надо прежде всего прекратить пропагандистскую шумиху вокруг его дела. Она серьезно мешает нашим усилиям облегчить по гуманитарным основаниям участь этого российского гражданина», - говорится в заявлении.

Стоит отметить, что это не первый выпад МИД России в отношении сайта haqqin.az. В декабре 2016 года МИД России направил ноту в Баку из-за того, что сайт haqqin.az перепечатал статью британской газеты The Sun о том, что ряд посольств России, включая и в Баку, попали в т.н. расстрельный список ИГИЛ. При этом, эта же статья была опубликована и ведущими российскими СМИ. На сей раз МИД России ставит в укор haqqin.az то, что издание высказало обеспокоенность судьбой находящегося в плену у сепаратистов азербайджанца Дильгама Аскерова.