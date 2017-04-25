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Мамедъяров встретился с литовским коллегой

 

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в понедельник встретился с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом.

Как сообщили в МИД, на встрече были обсуждены вопросы, стоящие на повестке дня, и нынешний уровень двусторонних отношений между Азербайджаном и Литвой. Были одобрены позитивное развитие отношений и рост товарооборота между двумя странами.

Мамедъяров проинформировал коллегу о переговорном процессе по новому соглашению с ЕС о стратегическом партнерстве. Глава МИД Литвы отметил, что Литва поддерживает переговоры по указанному соглашению и развитие связей Азербайджана с Евросоюзом. Коснувшись значения осуществляемых в рамках сотрудничества с ЕС твининг-проектов, Линкявичюс сказал, что Литва готова продолжать проекты, которые представляют интерес для Азербайджана.

Глава МИД Азербайджана также ознакомил коллегу с ходом переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

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