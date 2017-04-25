Трамп и Меркель обсудили Сирию и Украину

Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. В администрации президента США сообщили, что лидеры двух стран обсудили ключевые проблемы международных отношений, в том числе конфликты в Сирии, Йемене и осложнение ситуации на Корейском полуострове.

«Президент подтвердил свою поддержку усилиям Германии и Франции по проведению переговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине на основе Минских соглашений», — отметили в пресс-службе Белого дома.

В середине марта Трамп и Меркель провели встречу в Вашингтоне, в ходе которой также была поднята тема украинского конфликта. По итогам переговоров Трамп заявил о лидерстве Франции и ФРГ в решении этого кризиса.