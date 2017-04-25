Подписаться на уведомления
 

Американский бомбардировщик «сбила» птица

 

Причиной крушения американского бомбардировщика B-52 на Гуаме в 2016 году могло стать попадание птицы в двигатель, пишет Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные расследования.

В результате следствия выяснилось, что крушение могло быть вызвано попаданием птицы в двигатель либо техническими неполадками. По словам пилота, в момент, когда приборы зафиксировали резкое падение тяги, он наблюдал в воздухе птиц. Версию об ошибке пилота следствие отвергло, признав, что он следовал всем необходимым инструкциям. Самолет стоимостью 112 миллионов долларов был полностью уничтожен пожаром.

Инцидент произошел 19 мая 2016 года. Во время взлета бомбардировщика внезапно произошло резкое падение тяги. При аварийной посадке тормозной парашют самолета отказал, а колесные тормоза оказались не в состоянии остановить B-52, который выкатился за пределы взлетной полосы и загорелся. Всем семерым членам экипажа удалось благополучно покинуть машину.

465 просмотров


Старости
Марин Ле Пен как стыд и честь французов
Марин Ле Пен как стыд и честь французов Комментарий по горячим следам
Наша погода
Сегодня 16° / 8°
26 Апр 14° / 6°
27 Апр 17° / 9°
28 Апр 18° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.8484 AZN
1 RUB   =   0.0304 AZN

Новостная лента

Ле Пен для Азербайджана то же самое, что Трамп для Сирии комментарий российского аналитика
Ле Пен подала в отставку
Снос домов вылился в протесты в Ясамале фото
Макрон в шаге от президентства наш комментарий
Американский бомбардировщик «сбила» птица
Трамп и Меркель обсудили Сирию и Украину
Мамедъяров встретился с литовским коллегой
МИД России снова наехал на Haqqin.az
Саудовская Аравия займется защитой прав женщин
Эрдоган выразил соболезнования армянам
У Госдепа появился новый пресс-секретарь
Жириновский хочет выпить за Марин Ле Пен
Загадочная гибель азербайджанского курсанта в Украине
Трамп позвонил на МКС
Поезд застрял в тоннеле бакинского метро
Греция продала свой крупнейший порт
Трамп анонсировал новые санкции против КНДР
Налбандян о необходимости встречи с Мамедъяровым
В Товузе раскрыли загадочное убийство чиновника
Маоисты убили 24 полицейских
Самед Сеидов: «После инцидента с Аграмунтом доверие к ПАСЕ подорвано» Эксклюзив
Сторонников Мурси приговорили к смертной казни
Президент Молдавии заявил о присоединении Приднестровья
Мусульман призвали голосовать за Макрона
Фийон отказался от борьбы на парламентских выборах
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться