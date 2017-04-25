Американский бомбардировщик «сбила» птица

Причиной крушения американского бомбардировщика B-52 на Гуаме в 2016 году могло стать попадание птицы в двигатель, пишет Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные расследования.

В результате следствия выяснилось, что крушение могло быть вызвано попаданием птицы в двигатель либо техническими неполадками. По словам пилота, в момент, когда приборы зафиксировали резкое падение тяги, он наблюдал в воздухе птиц. Версию об ошибке пилота следствие отвергло, признав, что он следовал всем необходимым инструкциям. Самолет стоимостью 112 миллионов долларов был полностью уничтожен пожаром.

Инцидент произошел 19 мая 2016 года. Во время взлета бомбардировщика внезапно произошло резкое падение тяги. При аварийной посадке тормозной парашют самолета отказал, а колесные тормоза оказались не в состоянии остановить B-52, который выкатился за пределы взлетной полосы и загорелся. Всем семерым членам экипажа удалось благополучно покинуть машину.