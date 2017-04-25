Результаты первого тура выборов во Франции могли удивить лишь тех, кто совершенно не следил за ходом предвыборной борьбы. Практически с января стало ясно, что во второй тур выйдут Марин Ле Пен, представляющая «Национальный фронт», и Эммануэль Макрон, представляющий в первую очередь самого себя и лишь во вторую очередь созданное им движение «Вперед!».

А ближе ко дню голосования опросы стали показывать, что Макрон сломает и привычную картину, когда Ле Пен в первом туре финиширует первой: ему удалось и тут не отдать лидерство. Если для кого-то эти результаты и были серьезной неприятностью, то в первую очередь для двух долгие годы ведущих французских политических партий – республиканцев и социалистов. Именно их представители традиционно разыгрывали между собой посты президента и главы правительства.

В этот раз кандидата от социалистов не оказалось в группе лидеров вовсе, их выдвиженец Бенуа Амон набрал лишь 6%. Напомню, сейчас у власти находится социалистическое правительство и президент-социалист. Очевидно, это не только не помогло Амону, но и служило для него отягчающим обстоятельством.

Республиканец Франсуа Фийон, считавшийся какое-то время фаворитом предвыборной гонки, едва зацепился за третье место: считанные доли процента отделяют его от Жана-Люка Меланшона, левого радикала, показавшего необычно высокий результат. У Фийона 19,91%, у Меланшона – 19,64%. Конечно, можно сказать, что Макрону просто повезло.

Социалисты переживают настоящий кризис, а президент Франсуа Олланд оказался настолько непопулярен, что даже не стал выдвигать свою кандидатуру на второй срок. А самоуверенный Франсуа Фийон не смог выбраться из неприятностей, связанных со скандалом вокруг незаконных выплат зарплаты членам своей семьи из парламентских фондов. Однако в том и заключается политический талант, чтобы использовать малейшие возможности в свою пользу, не упустить свой шанс.

Эммануэль Макрон не упустил. Выйдя фаворитом во второй тур, который состоится через две недели, молодой политик практически не имеет шансов уступить своей конкурентке. Предварительные расклады дают ему больше 60% поддержки. При всей работе, которую Марин Ле Пен провела в последние годы по дедемонизации своей партии, «Национальный фронт» продолжает восприниматься французами как нечто не совсем приличное.

И хотя около трети избирателей готовы отдать за нее голоса, большинство предпочитает менее эксцентричный выбор. И в этой ситуации Эммануэль Макрон, выступивший против сложившейся партийной системы, парадоксальным образом становится воплощением и защитником привычного порядка. Будучи центристом и сторонником европейской интеграции, он превращается из бунтаря в гаранта неизменности и стабильности.

Сейчас модно говорить, что Брекзит и выборы Трампа приучили всех к тому, что в политике возможно все, и что нельзя доверять социологии. Это очень поверхностный взгляд. На французских выборах социология доказала свою чудесную предсказательную силу, а успех Эммануэля Макрона продемонстрировал успехи старых добрых законов политической борьбы: побеждает сильнейший, то есть более готовый.

Для Марин Ле Пен, несомненно, ударом является то, что она не смогла в первом туре набрать больше всех голосов, ее базового электората оказалось меньше, чем у выскочки Макрона, не обладающего развитой политической структурой. Теперь, когда и Франсуа Олланд, и Франсуа Фийон призвали соотечественников отдать во втором туре свои голоса за Макрона, он получит опору на самые крепкие партийные организации во Франции, которые не смогли обеспечить успех своим кандидатам. С таким ресурсом проиграть невозможно.