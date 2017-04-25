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Снос домов вылился в протесты в Ясамале фото

 

На проспекте Гусейна Джавида в Ясамальском районе Баку проходит акция протеста. Местные жители выступают против сноса своих домов и перекрыли улицы, передает «Ени Мусават».

Издание отмечает, что переговоры о сносе домов шли на протяжении долгого времени. Однако жильцы отказывались покидать, дома ссылаясь на малый размер компенсации.

Территорию намерена приобрести строительная компания Olympus Park, строительные бриагды которой уже начали снос домов. Между строителями и местными жителями наблюдается противостояние.

Газета отмечает, что один из домов уже полностью снесен. Жильцам не дали даже забрать свои вещи.

 

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