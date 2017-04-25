Ле Пен подала в отставку

Кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен заявила, что отойдет от руководства партией "Национальный фронт", чтобы сосредоточиться на втором туре президентских выборов.

"Сегодня я решила уйти с постом президента "Национального фронта", - сказала кандидат в президенты в эфире телеканала France 2. Она объяснила это желанием быть "выше партийных интересов".

"Я всегда считала, - сказала Ле Пен, - что президент республики является президентом всех французов". "Теперь нужно переходить от слов к делу", - пояснила она.

"Мы можем победить. И мы победим", - резюмировала кандидат в президенты.