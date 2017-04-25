«Сенсации на выборах во Франции не произошло. Марин Ле Пен набрала именно столько, сколько ей обещали социологические опросы. Были, правда, некоторые предположения, связанные с феноменом «стесняющегося избирателя». Это люди, которые будут голосовать за Ле Пен, но не готовы в этом признаться социологам. И потому строились предположения, что Ле Пен в первом туре может набрать до 30% голосов». Об этом haqqin.az заявил российский аналитик Александр Носович.

По его словам, «для Марин Ле Пен выход во второй тур – это пиррова победа». «Я не считаю неизбежным ее поражение, но ее возможная победа будет равносильна чуду. Впрочем, как мы знаем, чудеса все-таки случаются. Можно вспомнить референдум в Великобритании по выходу из ЕС, это победа Дональда Трампа на выборах в США».

Но все-так, как отмечает аналитик, самое вероятное – это то, что следующим президентом Франции станет Эммануэль Макрон.

«За него будут голосовать абсолютное большинство сторонников тех кандидатов, которые не прошли во второй тур. Его поддержали представители истеблишмента. Левые и правые системные политики объединились именно вокруг Макрона, за него все основные французские СМИ».

И с точки зрения стабильной Европы, и с точки зрения отношений с соседями, для Франции предпочтительнее Макрон.

«Он глобалист, сторонник европейской интеграции, он будет работать на дальнейшую централизацию Евросоюза, на так называемую «Европу двух скоростей». Это когда кризис Европейского союза преодолевается ускоренной интеграцией ядра, к которому, безусловно, относится Франция, наряду с Германией, Италией и странами Бенилюкса».

Ле Пен же – националист и евроскептик. Если она придет к власти, то это станет практически концом Евросоюза, во всяком случае, в его нынешнем виде.

«Что касается внешней политики Франции после победы Макрона, то, по мнению Носовича, он уже продемонстрировал агрессивную риторику, сказав, что «заставит Путина себя уважать».

В целом Макрон – продолжатель Олланда. Он фактически и является наследником Олланда, хотя и не афиширует это. Внешняя политика при нем будет такой же, какая была последние пять лет. В отношении Ближнего Востока – это «неуверенное присутствие». Франция есть в странах Магриба, есть на Ближнем Востоке, включая Сирию, но она не решается вести активную политику из-за нехватки ресурсов и политической воли», - отмечает эксперт.

В отношении России, как считает Носович, Макрон продолжит прежнюю политику: европейская солидарность и продление санкций.

Коснувшись отношений Макрона и Ле Пен к Южному Кавказу в целом и к Азербайджану в частности, Носович отметил, что в случае, если Макрон станет президентом, то каких–либо резких перемен не будет.

«Франция в карабахском конфликте безусловно ориентирована на Армению. Но за все годы конфликта Париж не предпринимал в этом направлении активных шагов. Макрон – это представитель системы, политических традиций и он продолжит эту линию».

А вот в случае, если Ле Пен станет президентом, то возможны всяческие сюрпризы и безусловно можно будет говорить о смене курса и «элитной революции». «Ей нужно будет самоутверждаться на посту президента, поскольку весь истеблишмент, крупный бизнес, СМИ - против нее. Она окажется в ситуации еще более жесткого политического противостояния, чем та, в которой оказался президент США Дональд Трамп. Удары, которые Трамп нанес по Сирии – это вынужденный ход в условиях внутриполитического бойкота и рекордного антирейтинга, это попытка найти выход.

Чтобы хоть как-то закрепиться на президентском посту, Ле Пен вынуждена будет проводить очень активную и жесткую внешнюю политику. Это один из наиболее вероятных сценариев ее поведения. И в этом случае она может оказать помощь Армении в карабахском конфликте, заручившись тем самым большей поддержкой армянской диаспоры во Франции», - подчеркивает Александр Носович.