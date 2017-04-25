Ливанская армия атаковала лагеря ИГИЛ

Вертолеты ливанских ВВС совершили в понедельник рейды на лагеря террористов в окрестностях городов Рас-Баальбек и Эль-Каа на границе с Сирией. Как передал телеканал LBC, в ходе одной из атак ракеты были выпущены по месту, где проходило совещание полевых командиров группировки "Исламское государство".

В результате операции убито и ранено свыше 20 боевиков. Одновременно артиллерия ливанской армии уничтожила огневые позиции террористов в близлежащих горных ущельях.

Операция ливанских войск была проведена одновременно с налетом сирийских ВВС на базы ИГ в горной местности Западный Калямун в 60 км от Дамаска. Ранее телестанция Al-Manar сообщила о ракетном ударе, который нанесли бойцы шиитской милиции "Хезболлах" по командному центру ИГ в районе Шуабат-эль-Хаббия.