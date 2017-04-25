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Британия просит не посещать Карабах

 

Министерство иностранных дел Великобритании в очередной раз объявило страны, в которые не рекомендует ездить своим гражданам, сообщает haqqin.az.

18 государств попали в так называемый «синий» список. В эти страны МИД Великобритании не рекомендует ездить в принципе. Что касается 39 государств из «красного» списка, среди которых вновь оказался Азербайджан, то британский Форин-офис не советует посещать их «без особой необходимости». Если поехать все же пришлось, то МИД Великобритании не рекомендует отправляться в некоторые регионы этих государств. В случае с Азербайджаном этим регионом по понятным причинам являются оккупированные территории Нагорного Карабаха.

Ведомство предупреждает: «В соответствии с законодательством Азербайджана поездка в Нагорный Карабах без разрешения азербайджанских властей является уголовным преступлением. Правительство Азербайджана возбудило уголовные дела в отношении иностранных граждан, в том числе и британцев, за посещение Нагорного Карабаха. Мы не советуем вам ехать в Нагорный Карабах и на оккупированные территории вокруг него. Там регулярно нарушается режим прекращения огня, что приводит к смертельным случаям. Тому, кто посетил Нагорный Карабах, в дальнейшем будет отказано во въезде в Азербайджан».

Также Форин-офис сообщает, что ежегодно Азербайджан посещают примерно 7 тысяч британцев, приезжающие в основном в связи с работой.

Примечательно, что рядом с Азербайджаном в списке частично не рекомендуемых стран соседствует Армения. В данном случае британцам не советуют ездить по дороге между городами Иджеван и Ноемберян, которая располагается близко к границе с Азербайджаном. Также МИД просит воздержаться от поездок в те части Гехаркуникской и Тавушской областей, которые граничат с Азербайджаном.

«Посольство Великобритании не сможет оказать консульскую помощь гражданам, посетившим Нагорный Карабах», - напоминает МИД Великобритании.

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