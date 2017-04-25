Великобритания: «В Ереване нападают на геев»

Министерство иностранных дел Великобритании в очередной раз объявило страны, в которые не рекомендует ездить своим гражданам, сообщает haqqin.az.

Предостерегает ведомство и британских геев, сообщая им, что в 2012 году в Ереване было совершено нападение на бар для сексуальных меньшинств, а националистские группы сорвали проведение гей-парада в центре Еревана.

Важное отличие Армении от Азербайджана с точки зрения британских гостей: с 10 января 2013 года виза для поездки в Армению не требуется.

Британцев просят не ездить и в другие граничащие с Азербайджаном страны. В России самыми опасными местами в памятке для британских туристов указаны Кавказ, граница с Украиной и Крым (полуостров указан как территория Украины), а в Украине - Донбасс. Так, по данным МИД Британии, в Крыму после референдума 2014 года «напряженность остается высокой».

В Грузии не рекомендуются поездки в сепаратистские регионы – Южную Осетию и Абхазию, а также в зоны, граничащие с ними. Британцев также предупреждают, что в Грузии они могут быть задержаны за ввоз некоторых лекарств, которые разрешены в других странах. Для въезда в Грузию, как и в Армению, британцам виза не требуется.

Гражданам Великобритании, которые отправляются в Турцию, Форин-офис советует не приближаться к границе с Сирией на расстояние менее 10 км и не посещать город Диярбакыр. Также британцев предостерегают от терактов, которые могут случиться в любом городе Турции, особенно в Анкаре и Стамбуле.

В Иране же опасными считаются территории рядом с Афганистаном и Ираком, провинция Систан и Белуджистан, а также территория восточнее трассы между городами Бам и Джаск.