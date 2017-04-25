На северо-западе Пакистана вблизи границы с Афганистаном произошел взрыв, в результате которого погибли и пострадали пассажиры микроавтобуса, передает Reuters.
По данным чиновника в регионе, в действие было приведено взрывное устройство с дистанционным управлением.
«Десять человек погибли, включая женщину и ребенка», — сказал Шахил Али Хан из агентства Федерально управляемых племенных территорий Пакистана.
Он добавил, что бомба была взорвана не случайно, ее привели в действие в момент, когда рядом находились пассажиры.