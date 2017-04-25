Йылдырым: Брюссель должен окончательно определиться с членством Турции в ЕС

Анкара призывает Брюссель окончательно определиться с тем, хочет ли Евросоюз видеть Турцию в качестве своего члена. Об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в интервью телеканалу Bloomberg. При этом он отметил, что Европа не стремится выполнять взятые на себя обязательства по соглашению об ограничении миграционных потоков.

"Мы призываем Европейский союз быть честным в отношении нашего возможного членства", - подчеркнул Йылдырым. "Для начала они должны определиться с тем, хотят ли они видеть нас там. Пусть сначала они решат для себя это, а потом и мы определимся с нашими планами по вступлению", - указал турецкий премьер.

Йылдырым отметил, что ЕС не выполняет обещания по предоставлению финансовой помощи Турции, по контролю за потоком мигрантов и не продвигается в вопросе ослабления визового режима. "Вместо обещанных 3 млрд евро мы получили только 790 млн евро", - уточнил он. "Сейчас нам не представляется, что обязательства ЕС будут выполнены", - добавил премьер-министр.