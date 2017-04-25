Утопическая идея евроинтеграции в Азербайджане превратилась в рассеявшийся мираж. Как говорили в старину, отныне нам туда дорога заказана. Куда наш путь лежит? С кем интегрироваться? С Британией, проклявшей концепцию евроцентризма и универсальных евроценностей?

Brexit восприняли злой шуткой, надуманной идеей, роковой случайностью. Мир усмотрел в нем неестественную оплошность, уповая на присущие британцам исторические метаморфозы - дескать, это же они сначала казнили короля, а потом республиканца, казнившего короля. Мол, одумаются и вернутся! Авось… Неумолимое время развеяло и эту иллюзорную надежду – выбор, сделанный в пользу Brexit, был более чем закономерным. Brexit случился не в Лондоне, а неподалеку от политической родины новой путеводной звезды европейской политики Марин Ле Пен - в Па-де-Кале.

Да, именно здесь, рядом с Евротоннелем, оказались зажатыми в колючих тисках границ двух ведущих европейских держав тысячи беженцев с Ближнего Востока, чью обитель разгромили бомбардировщики западного фронта во имя победы дела мирового либерализма. Тысячи людей, спасшихся из арабского Бабьего Яра, пытались найти приют, покой и мир в Европе, объявившей всемирную демократизацию и глобализацию. Британия их не впускала, а Франция отказывала в праве на жизнь. Brexit, в худшем понимании этого нового политического явления, случился именно в этом самом Кале, откуда и начался путь к политической славе лидера неонацистской партии Марин Ле Пен.

Семь миллионов французов отдали свои голоса и сердца политику, который открыто пропагандирует исламофобию, ксенофобию, неприязнь к мигрантам, выход Франции из Евросоюза и НАТО. Вот вам и реинкарнация вишистской Франции. Петен в юбке.

Ле Пен - еще один символический гвоздь в гроб евроинтеграции. С кем объединяться и куда стремиться – в пространство, где побеждают ультраправые, кромсающие заложенные в основу интеграции европейские ценности и призывающие к усилению национального суверенитета государств? Аналитики убеждают, что Ле Пен не сможет повторить американскую мечту Трампа, и пророчат победу другому внесистемщику - банкиру Макрону, которого Марин презрительно назвала «слабаком».

Однако, согласитесь, головокружительный успех неонацистской силы, олицетворяемой Ле Пен, знаменует похороны ценностей Пятой республики, ее политсистемы, духовно-политического начала, самой философской идеи молодежной революции, перед которой не устоял даже голлизм. Этот выпад окончательно оформил и поляризацию французского общества: как минимум треть Франции не желает интегрироваться с Евразией, лелея свою национальную самобытность. А Макрон уже успел заявить, что станет президентом всех французов. И он не в силах игнорировать новое веяние во французском обществе – политическую реакцию, вызвавшую к жизни новую формулу державного национализма.

Законы новой вехи в западном обществе, при которой коварно расправились с идеалами Брандта и Гавела, прозорливые люди с ясным умом глубоко осознали еще в конце уходящих нулевых. Теперь законы диалектики пора осознать тем, кто не способен или не хочет смириться с концом века так называемого всемирного либерализма.

А как же отдельным государствам выстраивать отношения со странами, в которых побеждает расовая сегрегация и откровенный неонацизм?! Как поступить Азербайджану в отношениях с Францией, в которой, допустим, победит Ле Пен?

Азербайджан живет одной мечтой и целью – возвращением своих исторических земель, аннексированных экспансионистской Арменией, новым региональным цербером, чей поводок запутался в колесах одной державы. Но и другие государства с радостью ухватились бы за этот поводок. Вон протянули же руки!

Вот что сказала Марин Ле Пен о своем видении карабахского урегулирования: «Для урегулирования нагорно-карабахского конфликта необходимо присоединение Нагорного Карабаха к Армении. Сложившиеся после распада СССР границы произвольно стали международными границами, но более приемлемым вариантом, чем независимость, стало бы согласие между Арменией и Азербайджаном, которое позволило бы воссоединить Нагорный Карабах с Арменией. На Ближнем Востоке Франции следует восстановить свою лидирующую роль как защитника христиан».

Понимаете теперь, почему после референдума в Турции президент Эрдоган открыто заявил о своем противостоянии с новыми крестоносцами?! Нам угрожают очередным миссионерством выживших из ума от религиозной нетерпимости переродившихся тамплиеров.

Марин Ле Пен открыто призывает к сегрегации не только рас и наций, но и религий, не скрывая своей неприязни даже к этническим мусульманам, запросто интерпретирует истоки малознакомого ей конфликта, слово в слово повторяя чаяния мирового армянства. А ведь она вступает во второй тур президентских выборов, уступая Эммануэлю Макрону лишь в долях процентов голосов! Такие же доли обеспечили победу Трампу, такой же мизер позволил Эрдогану завершить конституционную реформу - битву с нью-тамплиерами.

Вся трагичность ситуации заключается в том, что Франция, которую, не исключено, будет представлять неонацистка, выступает в роли главного посредника карабахского конфликта – это государство является сопредседателем Минской группы ОБСЕ. Каким образом Франция может являться посредником в конфликте, если априори озвучивает идеи в поддержку чаяний одной из сторон противостояния, разжигая и подталкивая враждующие страны к новой войне?!

Много лет назад экс-госсоветник по внешней политике Азербайджана ныне покойный Вафа Гулузаде признавался, что избрание Франции в 1997 году сопредседателем Минской группы стало полной неожиданностью для руководства Азербайджана. Гулузаде утверждал, что Францию в нее протащил тогдашний глава внешнеполитического ведомства Швейцарии, действовавший председатель ОБСЕ Флавио Котти. Возглавлявший тогда Азербайджан общенациональный лидер Гейдар Алиев встретил это решение в штыки, ибо ему было довольно хорошо известно влияние армянской диаспоры на всю ангажированную политсистему Франции. Как и последствия этого пагубного влияния. И французскому президенту Жаку Шираку пришлось долго просить и убеждать Гейдара Алиева в противном – мол, ангажированность армянских институтов в их стране никак не окажет влияния на посредничество официального Парижа в карабахском урегулировании.

И Ширак был верен своему обязательству: Франция сохраняла демонстративный нейтралитет, ограничивая влияние многомиллионной диаспоры.

Правительство Ширака не изменяло своим обязательствам и в дни правления нынешнего президента - Ильхама Алиева, неукоснительно следуя духу посредничества и нейтралитета. Более того, Елисейский дворец как при Саркози, так и при Олланде оставался равноудаленным от двух сторон - государств, втянутых в кровавую войну.

Но, похоже, в случае прихода к власти Марин Ле Пен, объявившей об однозначной поддержке армянского экспансионизма, ей не удастся отвертеться от предвыборных заверений. Уж слишком конкретными, оголтелыми и бескомпромиссными выглядят призывы кандидата в президенты. Начиная с ураганных 1990-х, с первого дня войны ни один из кандидатов в президенты Франции не выступал с такой безапелляционной и недвусмысленной постановкой вопроса. Все сохраняли лицо, соблюдали остатки приличия. Вон даже банкир Макрон, уступая влиянию голосов так называемого франко-армянского электората, ограничился лишь ничего не значащими реверансами и сочувствием в канун, говоря словами Трампа, «Мец Егерна». Ни одного упоминания или слова о возможных путях карабахского разрешения.

Допустим, в случае американского варианта развития ситуации, вопреки здравомыслию, прогнозам аналитиков и экспертов, социсследований и паблисцитного капитала, не говоря уже об увещеваниях СМИ, побеждает Ле Пен. Предположим все же такой исторический поворот, несмотря на ошеломляющий успех Макрона в первом туре.

Как же поступить Азербайджану уже 8 мая, после избрания Ле Пен?! Видимо, МИД Азербайджана должен будет начать процедуру лишения мандата и смещения Франции с поста сопредседателя Минской группы. Любой ценой! Даже ценой выхода из Минской группы! Затаив дыхание и все во внимании ждем итогов голосования 7 мая…

В случае победы Марин Ле Пен нас больше ничего не будет объединять со страной — посредником Минской группы ОБСЕ, объявившей Карабах армянской землей. Итак, неужели Ле Пен?