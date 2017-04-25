Подписаться на уведомления
 

Дутерте обвиняют в убийстве более девяти тысяч человек

 

Филиппинский адвокат Джуд Сабио подал иск в Международный уголовный суд в Гааге, обвинив президента страны Родриго Дутерте и 11 других чиновников в массовом убийстве и преступлении против человечества, сообщает The Guardian.

Согласно информации, жалоба содержит в себе 77 страниц текста о "неоднократных, неизменных и постоянных" внесудебных казнях и массовых убийствах, совершенных Дутерте в течение 30 лет.

Сабио написал, что с начала 1988 года на Филиппинах убито около 9400 человек, и в качестве доказательств привел слова отставного полицейского и местного киллера.

В суде сообщили, что внимательно изучат жалобу и проинформируют отправителя о своем решении. Представитель Дутерте назвал данный иск "циничным усилием" для ослабления президента.

403 просмотров


Старости
Марин Ле Пен как стыд и честь французов
Марин Ле Пен как стыд и честь французов Комментарий по горячим следам
Наша погода
Сегодня 13° / 8°
26 Апр 14° / 6°
27 Апр 17° / 9°
28 Апр 18° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.8492 AZN
1 RUB   =   0.0305 AZN

Новостная лента

Британский эсминец направился в Черное море фото
Олланд: «Статус-кво в Карабахе неприемлем»
Под Саратовом лев напал на школьника
Секретарь Совбеза Турции на переговорах в Тбилиси
Китай развернул на границе с КНДР 100-тысячную группировку войск
В центре Баку ограничат движение транспорта
Вице-президент Индии прибыл в Армению
Пожар в воинской части Минобороны Армении
Два смертных приговора в США исполнили в один день впервые за 17 лет
Kapital Bank стал официальным партнером Игр исламской солидарности
В Баку рабочий сорвался с пятого этажа фото
Россия внезапно начала учения на Каспии
Натик Алиев: «Мы за продление соглашения о сокращении добычи нефти»
Японский посол на приеме у Ильхама Алиева фото
Трамп о сотрудничестве США и Казахстана
Дутерте обвиняют в убийстве более девяти тысяч человек
Йылдырым: Брюссель должен окончательно определиться с членством Турции в ЕС
Цена мессы Ле Пен о Карабахе наша передовица
Теракт в Пакистане: убиты 10 человек видео
Атомная подлодка США прибыла к берегам Кореи
В Карабахе убит армянский солдат
Турецкая авиация нанесла удары по террористам ПКК
Северная Корея провела массированные учения со стрельбами
В России осужденному азербайджанцу вынесли еще один приговор
Армяне обстреливают азербайджанские позиции
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться