Дутерте обвиняют в убийстве более девяти тысяч человек

Филиппинский адвокат Джуд Сабио подал иск в Международный уголовный суд в Гааге, обвинив президента страны Родриго Дутерте и 11 других чиновников в массовом убийстве и преступлении против человечества, сообщает The Guardian.

Согласно информации, жалоба содержит в себе 77 страниц текста о "неоднократных, неизменных и постоянных" внесудебных казнях и массовых убийствах, совершенных Дутерте в течение 30 лет.

Сабио написал, что с начала 1988 года на Филиппинах убито около 9400 человек, и в качестве доказательств привел слова отставного полицейского и местного киллера.

В суде сообщили, что внимательно изучат жалобу и проинформируют отправителя о своем решении. Представитель Дутерте назвал данный иск "циничным усилием" для ослабления президента.