Трамп о сотрудничестве США и Казахстана

Президент США Дональд Трамп в ходе вручения ему верительных грамот послом Казахстана в стране Ержаном Казыхановым выразил заинтересованность в расширении сотрудничества с Астаной, сообщается на сайте казахстанского МИД.

По данным ведомства, Казыханов передал Трампу слова приветствия и наилучшие пожелания от имени президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

В рамках встречи посол отметил, что стратегическое партнерство между двумя странами продолжает укрепляться по всем ключевым направлениям, в том числе в политической, торгово-экономической, инвестиционной, правовой и культурно-гуманитарной сферах.

При этом Трамп высоко оценил достигнутые Казахстаном успехи за годы независимости, а также вклад страны в обеспечение международной и региональной безопасности. Он выразил заинтересованность в расширении казахстанско-американских отношений.