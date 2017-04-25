Натик Алиев: «Мы за продление соглашения о сокращении добычи нефти»

Азербайджан считает целесообразным продление соглашения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК до конца 2017 года, заявил министр энергетики Натик Алиев.

«Считаю, что если мы хотим сохранить нынешние цены до конца текущего года, то соглашение о сокращении добычи нефти может быть продлено до конца 2017 года. Считаю, что это нам на пользу, и мы со своей стороны возражать не станем», - сказал сегодня журналистам Н.Алиев.

По его словам, нынешнее соглашение позитивно повлияло на рынок и в настоящее время цены стабилизировались в пределах $50-60 за баррель.

Натик Алиев добавил, что в мае состоится заседание Мониторингового комитета (МК) ОПЕК, на основании отчета которого потом будут приниматься предложения о продлении соглашения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК или какое-либо иное решение в этой связи.

Министр добавил, что текущая ситуация на рынке нефти и вопросы продления соглашения он будет обсуждать с министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халид Аль Фалих, который 25-27 мая посетит с визитом Баку.

10 декабря 2016 года состоялось министерское заседание стран ОПЕК и стран, не входящих в картель. По итогам встречи страны подписали соглашение о согласованном снижении объемов добычи нефти. Сокращение добычи для стран ОПЕК составит порядка 1,2 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню добычи в 32,5 млн баррелей в сутки. Страны, не входящие в ОПЕК, снизят объемы добычи нефти на 558 тыс. баррелей в сутки.

Согласно договоренности, Азербайджан обязался сократить собственную нефтедобычу на 35 тыс. баррелей в сутки.

Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года и предусматривает возможность продления его сроков.