В Баку погиб рабочий, выполнявший ремонтные работы на крыше здания, расположенного на пересечении улиц Низами и Рихарда Зорге.
Как сообщили haqqin.az свидетели происшествия, погибший 30-летний вынужденный переселенец Эмиль Орудж оглу Газиев сорвался с высоты пятого этажа.
Ремонтно-восстановительные работы в нескольких зданиях в этом районе ведет строительная компания Bakı İnşaat.
В настоящее время сотрудники 22-го отделения Управления полиции Насиминского района выясняют обстоятельства случившегося.