24 апреля между Kapital Bank и операционным комитетом IV Игр исламской солидарности «Баку-2017» подписано соглашение по официальному партнерству. Kapital Bank стал официальным партнером Игр исламской солидарности.

В церемонии подписания участвовали со стороны Kapital Banк председатель правления банка Ровшан Аллахвердиев и корпоративный директор операционного комитета Эльчин Сафаров.

«В последние годы Азербайджан активно выступает инициатором и организатором крупных международных спортивных соревнований. Проводимые в этом году IV Игры исламской солидарности также являются важным событием в общественно-спортивной жизни нашей страны.

С чувством гордости Kapital Bank выступает в качестве официального партнера Игр исламской солидарности. Мы можем с уверенностью сказать, что Азербайджан на высоком уровне проведет IV Игры исламской солидарности, которые надолго останутся в памяти участников и всех людей, наблюдавших за ходом спортивных состязаний», - отметил председатель правления Kapital Bank Ровшан Аллахвердиев.

Следует отметить, что IV Игры исламской солидарности, которые пройдут 12-22 мая 2017 года, – интересное мультиспортивное мероприятие, объединяющее исламский мир.

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