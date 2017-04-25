Пожар в воинской части Минобороны Армении

25 апреля в 09:23 поступил сигнал, что в N-ской воинской части города Эчмидзин Армавирского марза Армении вспыхнул пожар.
Как сообщает пресс-центр МЧС Армении, на место происшествия прибыли два пожарных расчета. Огонь локализовали в 09:50.
25 апреля в 09:23 поступил сигнал, что в N-ской воинской части города Эчмидзин Армавирского марза Армении вспыхнул пожар.
Как сообщает пресс-центр МЧС Армении, на место происшествия прибыли два пожарных расчета. Огонь локализовали в 09:50.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.