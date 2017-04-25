В центре Баку ограничат движение транспорта

На некоторых дорогах Баку будут проведены работы по нанесению дорожной разметки, сообщает ОАО «Азеравтойол».

Согласно информации, сегодня с 11:00 и до вечера на пересечении улиц Самеда Вургуна, Мухаммеда Физули и Шамиля Азизбейли в Насиминском районе столицы (позади Дворца Гейдара Алиева) будут проводиться работы по нанесению разметки.

Аналогичные работы с 22:00 будут проводиться на улицах Шамиля Азизбейли, Мухаммеда Физули, Бюльбюля и Самеда Вургуна в Насиминском районе.

Работы продлятся до утра.