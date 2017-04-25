Китай развернул на границе с КНДР 100-тысячную группировку войск

Руководство Китая из-за роста напряженности вокруг Корейского полуострова дополнительно развернуло на границе с КНДР 100-тысячную военную группировку. Параллельно уровень готовности ВС КНР повышен, сообщает японская газета Yomiuri со ссылкой на источники в Китае, в том числе военные, передает ТАСС.

Такие усиленные меры предосторожности, по этим данным, были введены с середины апреля.

США в последнее время неоднократно заявляли, что не исключают ни один из вариантов действий в отношении КНДР, которая усиленно продвигает свою ракетно-ядерную программу. В частности, в прошлом году Пхеньян провел два ядерных испытания и совершил более 20 пусков баллистических ракет различных типов. Сейчас, по данным наблюдения из космоса, все готово шестому взрыву ядерного устройства на полигоне на северо-востоке КНДР.

К Корейскому полуострову в настоящее время движется ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Carl Vinson ("Карл Винсон"). Параллельно она проводит учения с японскими ракетными эсминцами "Асагара" и "Самидарэ". Фактически они отрабатывают взаимодействие в составе единого соединения.

Предполагается, что ударная группа пройдет через Корейский пролив мимо островов Цусима и переместится в Японское море. В его акватории, как сообщает сегодня газета Yomiuri, состоятся новые учения этого соединения и ВМС Японии. Планируются и учения с ВМС Южной Кореи.

Проведение крупных военных маневров в Японском море с участием авианосной группы США практически не имеет прецедентов. До сих пор Токио и Вашингтон избегали таких действий, чтобы не нагнетать напряженность в отношениях со странами региона, отмечает Yomiuri.