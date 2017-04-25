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Секретарь Совбеза Турции на переговорах в Тбилиси

 

Министр обороны Грузии Леван Изория и секретарь Совета безопасности Турции Сейфуллах Хаджимюфтюоглы обсудили в Тбилиси перспективы углубления военного сотрудничества между странами, говорится в сообщении на сайте грузинского оборонного ведомства.

Стороны рассмотрели вопросы безопасности в регионе, стратегического сотрудничества на региональном уровне и безопасности в Черном море. В этом плане они отметили важность сотрудничества в формате Грузия-Турция-Азербайджан.

Стороны также уделили внимание визиту Левана Изория в Турцию в ближайшее время и отметили, что он будет способствовать укреплению сотрудничества между странами.

Секретарь Совбеза Турции прибыл в Грузию по приглашению грузинского коллеги Давида Раквиашвили. С гостем из Турции уже встретился президент Грузии Георгий Маргвелашвили, который поблагодарил турецкую сторону за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. На встрече присутствовал и секретарь Совбеза Грузии, действующего при президенте. 

В рамках трехдневного визита Хаджимюфтюоглы запланированы встречи с заместителем министра иностранных дел Грузии Давидом Дондуа, главой Службы внешней разведки Давидом Суджашвили, секретарем Совета государственной безопасности и управления кризисами Миндией Джанелидзе, а также с руководителями неправительственных организаций, работающих в сфере безопасности.

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