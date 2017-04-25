Олланд: «Статус-кво в Карабахе неприемлем»

Президент Франции Франсуа Олланд еще раз подтвердил свою позицию, согласно которой нагорно-карабахский конфликт не имеет военного решения, сообщает Арменпресс.

Франсуа Олланд напомнил о вовлеченности Франции в переговорный процесс и подчеркнул, что в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ Франция стремится к поиску решения вопроса.

«Этот конфликт ежегодно уносит жизни молодых людей. В последнее время он еще больше обострился. Правда, стороны ведут переговоры уже более 23 лет, однако мы должны найти решение, так как статус-кво неприемлем. Этот конфликт не имеет военного решения», — подчеркнул президент Франции.