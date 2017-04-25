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В Баку автомобиль сбил пешеходов: есть погибший и раненые

 

Серьезное дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано во вторник утром в Низаминском районе Баку. В результате аварии один человек погиб, трое ранены, передает Sputnik.

По предварительным данным, возле станции метро «Гара Гараев», недалеко от магазина «Руслан», легковой автомобиль прямо на пешеходной полосе совершил наезд на четырех человек. В результате погибла уроженка Ленкоранского района 60-летняя Тамара Джабраилова. Женщина скончалась после госпитализации в городской клинической больнице №3.

Травмы различной степени тяжести получили братья — 23-летний Ильхам Агазаде и 24-летний Даянат Агазаде, а также 52-летний Рафиг Рзаев.

Сотрудники Управления полиции и 25-го отделения полиции Низаминского района выясняют обстоятельства ДТП.

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