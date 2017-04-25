Богатейшие европейцы за день заработали 27 миллиардов

Богатейшие европейцы увеличили свое состояние на 27,5 миллиарда долларов после объявления результатов первого тура президентских выборов во Франции. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает агентство Bloomberg.

По данным Bloomberg Billionaires Index, показатели фондовых рынков Европы в понедельник, 24 апреля, выросли до максимума за 17 месяцев. Это принесло европейским участникам индекса увеличение капиталов на 2,6 процента.

Наибольшим приростом состояния отметился испанский ретейлер Амансио Ортега— в течение дня его капитал вырос на 2,7 миллиарда долларов.