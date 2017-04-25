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Обама за выступление получит 400 тысяч долларов

 

На конференции по вопросам здравоохранения, которая пройдет в Нью-Йорке в сентябре этого года, выступит бывший президент США Барак Обама. Его гонорар составит $400 тыс., сообщает Fox Business со ссылкой на источники в инвестиционном банке Cantor Fitzgerald, который выступает организатором конференции.

По данным СМИ, Обама будет основным спикером в один из дней конференции. Телеканал отмечает, что речь экс-президента будет посвящена вопросам здравоохранения, в то время как в администрации нового главы государства Дональда Трампа готовят замену Obamacare.

Кроме того, ранее Обама неоднократно критиковал «банкиров с Уолл-стрит» и обвинял их в финансовом кризисе 2008 года. Поэтому не исключено, что его выступление на таком мероприятии может быть негативно воспринято обществом.

Интересно, что гонорар Обамы превышает суммы, которые бывшая госсекретарь и кандидат в президенты Хиллари Клинтон и ее супруг Билл запрашивают за свои выступления.

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