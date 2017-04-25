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Мусульман в Китае ограничили в выборе имен для детей

 

Власти Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая составили список имен, которые запрещено присваивать новорожденным. Под запрет попали имена, связанные с мусульманской религией: Ислам, Коран, Саддам, Мекка, пишет во вторник британская газета The Guardian.

Новорожденным с такими именами будет отказано в доступе к государственной системе здравоохранения и образования.

В Синьцзяне проживает около половины 23-миллионной общины мусульман страны, отмечает издание.

Ранее власти этого региона развернули борьбу с религиозным экстремизмом, запретив, в частности, женщинам носить никабы, а мужчинам - "нетипичные бороды".

Полный список имен, попавших под запрет, пока не опубликован, однако уже вызвал критику со стороны правозащитников. Как заявила директор китайского отделения организации Human Rights Watch Софи Ричардсон, такие меры являются вопиющим нарушением прав на свободу вероисповедания и выражения.

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