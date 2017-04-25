Против ИГИЛ открыли новый фронт

Федеральная полиция Ирака открыла новый фронт в старых кварталах западной части Мосула и продвигается по направлению к Соборной мечети ан-Нури, удерживаемой бойцами террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщил командующий Федеральной полицией Ирака генерал Раид Шакер Джоудат, передает ТАСС со ссылкой на агентство KUNA.

По его словам, военизированные отряды полиции "начали наступление со стороны кварталов Баб-эт-Туб и Баб-эль-Джадид", после того как "прибыло подкрепление и боеприпасы". Силовики при поддержке с воздуха и артиллерии уничтожили центры по подготовке боевиков и склады с оружием в северной части старого Мосула, перекрыли линии снабжения экстремистов, ликвидировали более 30 террористов. Захват мечети ан-Нури, ставшей символом власти ИГ в Мосуле, - первостепенная задача на данном этапе операции.

Официальный представитель оперативного командования бригадный генерал Яхъя Расул заявил в свою очередь, что "западный Мосул освобожден от радикалов на 70%". При этом он уточнил, что в "военном отношении" правительственные силы полностью контролируют западную часть города.

"Мы полностью окружили город и контролируем побережье (реки Тигр) со всех сторон. Авиация наносит точечные удары по командным пунктам террористов на основе данных разведки", - пояснил генерал.