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В Азербайджане будет создан аппарат первого вице-президента

 

Парламент Азербайджана во вторник принял поправки в закон "О госслужбе", направленные на обеспечение деятельности первого вице-президента, сообщает Интерфакс-Азербайджан.

Данные поправки необходимы для определения статуса, обеспечения и классификации госслужащих, находящихся на службе первого вице-президента.

Принятые поправки предусматривают создание в системе госуправления новых структур, в том числе административные и вспомогательные должности. В перечень административных должностей входят: руководитель органа, непосредственно обеспечивающего деятельность главы государства, руководителя структурного подразделения, непосредственно обеспечивающего деятельность первого вице-президента Азербайджана, советников в органе, непосредственно обеспечивающего деятельность главы государства Азербайджана.

К вспомогательным должностям относятся: заместитель руководителя органа, непосредственно обеспечивающего деятельность главы государства, заместителя руководителя структурного подразделения, непосредственно обеспечивающего деятельность первого вице-президента Азербайджана, а также помощника первого вице-президента Азербайджана.

Как сообщалось ранее, в сентябре 2016 года в Азербайджане были приняты поправки в Конституцию. Поправки, в том числе, предусматривают создание института первого вице-президента и вице-президентов.

В феврале 2017 года первым вице-президентом Азербайджана была назначена Мехрибан Алиева.

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